Hiobsbotschaft für WAC: Sprangler droht Saisonende

Bitter! WAC-Kämpfer Sven Sprangler, am Samstag gerade erst 26 Jahre alt geworden, droht das Saisonende! Im internen Trainingsspiel verletzte er sich zuletzt just beim Comeback – zum wiederholten Male ist’s der Mittelfuß. „Es ist wieder die gleiche Bruchstelle. Laut Röntgen muss er operiert werden, wir werden jetzt mit Spezialisten einen Termin vereinbaren. Passiert kein Wunder, ist die Saison für ihn gelaufen“, betont Physiotherapeut Marcel Kuster.



News von den Teamspielern: „Guri“ Giorbelidze lag in der WM-Qualifikation mit Georgien gegen Spanien 1:0 in Front – und kassierte in Minute 93 das 1:2! Bei der U21-EM traf Dario Vizinger beim 3:2-Sieg von Kroatien über die Schweiz zum 3:0.