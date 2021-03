Slowenen dürfen das Land nicht mehr verlassen

4000 Menschen an Corona gestorben

Seit Beginn der Pandemie starben rund 4000 Menschen in Slowenien im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Mit 193 Corona-Todesfällen pro 100.000 Einwohner weist das Land eine der höchsten Sterberaten in der EU auf. Die Zahl der Neuinfektionen erhöhte sich in den vergangenen Wochen von 750 auf 950 Fälle pro Tag, während sich die Corona-Lage in den Nachbarländern ebenfalls erheblich verschlechterte.