Ab Montag beendet auch Slowenien harten Lockdown

Öffnung von Pflichtschulen

Nach monatelangen Distanzunterricht kehrt wieder ein Großteil der Schüler in die Lehranstalten zurück. Nachdem in den Pflichtschulen jüngere Schüler (1. bis 3. Klasse) bereits die dritte Woche wieder in der Schule sind, beginnt nächste Woche auch für die restlichen Schüler (4. bis 9. Klasse) wieder der Präsenzunterricht. In höheren Schulen des Landes kehren zunächst die Abschlussklassen, die heuer eine Reifeprüfung ablegen, zurück. Der Rest der Schüler muss abwarten, bis die nächste Stufe der Öffnungsstrategie erreicht wird.