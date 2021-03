„Vielleicht war ich zu normal“

Das Abenteuer "Starmania" ist für den sympathischen Lustenauer also beendet, ähnliche Formate interessieren ihn derzeit nicht. Aber mit der Musik wird er sich in Zukunft dennoch weiter intensiv beschäftigen. "In den kommenden Tagen steht der Videodreh zu einem meiner Songs auf dem Programm", freut er sich, "dann sehen wir weiter, was die Zukunft bringt!"