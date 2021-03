Weitere Maßnahmen offen: Ludwig über die Osterruhe

„Krone“: Herr Bürgermeister, Sie wollten schnellere Maßnahmen. Was hindert Sie daran, diese in Wien zu setzen?

Michael Ludwig: Für mich ist entscheidend, wie sich die Belegung in den Spitälern entwickelt. Wir haben eine besorgniserregende Situation auf den Intensivstationen. Wenn die Zahlen nicht reduziert werden, wird man weitere Schritte erwägen.