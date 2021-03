Pkw-Lenker mit knapp 2 Promille im Blut erwischt

Gleich zwei Autofahrer kratzten in Anif am späten Freitagabend an der Zwei-Promille-Marke. Bei einem 38-jährigen Oberndorfer ergab der Alko-Test 1,9 Promille intus. Ein 29-jährigen Salzburger war mit 1,8 Promille auf der Autobahn unterwegs. Die Polizei nahm beiden Lenkern den Führerschein ab.