„Linzer City braucht ein Liefer- und Abholservice“

Bequem Einkaufen

Doch nicht erst Corona hat auch bei uns den allgemeinden Trend beschleunigt: Wer es in erster Linie bequem haben möchte, nutzt von zu Hause aus das weltweite Shoppingangebot und bekommt die Bestellung dann gleich auch direkt zur Haustür geliefert. Doch bequem einkaufen könnte man auch in Linz, meint Grünen-Wirtschaftssprecher Bernhard Seeber: „An speziell eingerichteten Servicepoints könnten die Einkäufe aus den Innenstadtgeschäften gesammelt und nach dem Stadtbummel - ohne sie von einem Geschäft zum nächsten mitschleppen zu müssen - einfach und ganz entspannt auf dem Rückweg mitgenommen werden.“ Und wer es noch bequemer haben möchte, dem könnte laut Seeber auch geholfen werden. Mit der Einrichtung einer Lieferservice-Infrastruktur. „Sinnvoll wäre es dabei, wenn innerhalb des Stadtgebiets Einkäufe sowie Online-Bestellungen noch am selben Tag, umweltfreundlich per Rad-Kurier oder mit Elektroautos, zugestellt würden“, so der Grüne.