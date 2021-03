VS Raaba: Umstrittene Direktorin freigestellt

„Dass sich damals neben Eltern und Lehrern auch die Gemeinde an einer Unterschriftenaktion gegen ihre Rückkehr beteiligt hat, hat den Konflikt nur noch angefeuert“, wirft der zweite Vizebürgermeister Adi Kohlbacher (ÖVP) seinen Kollegen einen Anteil an der Eskalation vor. Es sei ihr Recht gewesen, an die Schule zurückzukehren, weil es keine dienstrechtlichen Verfehlungen gab. Doch er will auch nichts schönreden: „Teil ihrer Arbeit wäre es gewesen, für ein gutes Klima zu sorgen und das hat sie nicht geschafft.“