Afrikanischer Waldelefant vom Aussterben bedroht

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) setzte den afrikanischen Waldelefanten auf der neuen Roten Liste der bedrohten Arten in die Kategorie „vom Aussterben bedroht“, die höchste von drei Gefährdungsstufen. Wilderei und Lebensraumverlust haben die Dickhäuter an den Rand des Aussterbens gebracht. Der etwas häufigere Savannenelefant sei in der zweithöchsten Kategorie und stark gefährdet, wurde mitgeteilt.