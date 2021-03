Altach und Sportdirektor Möckel trennen sich

„Es gab unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen über die Ausrichtung des Vereins, die sich letztendlich als unüberbrückbar erwiesen haben“, wurde Möckel in einer Aussendung zitiert. Bis zu seinem Abschied gelte es, alle Kraft auf die verbleibenden Qualigruppen-Spiele zu legen. SCR-Geschäftsführer Christoph Längle meinte: „Leider hat sich in der Zusammenarbeit mit Christian in den letzten Monaten immer mehr herauskristallisiert, dass die Erwartungen in dieser Form nicht erfüllt werden konnten.“