Corona-Infizierter saß in ÖBB-Bus nach Klagenfurt

Mit dem ÖBB-Bus der Line 955 ist am Dienstag eine auf das Coronavirus positiv getestete Person von Graz nach Klagenfurt unterwegs gewesen. Der Bus fuhr um 10.05 Uhr in Graz ab und kam um 12.05 Uhr in Klagenfurt an. Fahrgäste, die mit diesem Bus unterwegs waren, sollen nun ihren Gesundheitszustand beobachten. Bei Covid-Symptomen solle man die Nummer 1450 wählen.