Junge Einbrecher nach Tankstellen-Coup gefasst

Zwei jugendlichen Einbrechern konnte die Polizei in Osttirol das Handwerk legen: Die Verdächtigen (beide 17 Jahre) sollen in der Nacht auf Mittwoch in Lienz gleich zweimal in eine Tankstelle eingedrungen sein und alkoholische Getränke und Zigaretten gestohlen haben. Nach einem dritten Täter wird noch gefahndet.