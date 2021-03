San Antonio Spurs gehen gegen Clippers unter

Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch in der National Basketball Association (NBA) eine deutliche 101:134-Niederlage gegen die L.A. Clippers gesetzt. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit acht Punkten, sechs Rebounds, zwei Assists und einem Block in 21:08 Minuten Spielzeit. Bereits am Donnerstag treffen die beiden Teams neuerlich aufeinander.