Coronavirus: Einer von 100 Infizierten stirbt

Bei den Unter-65-Jährigen war die Covid-19-Sterblichkeit von Beginn der Pandemie in Österreich an niedrig. In der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen starb zu Beginn noch etwa jeder einhundertste Infizierte (1,1 Prozent), nach 0,6 Prozent in der zweiten Welle sind es seit Mitte Februar 0,4 Prozent. Bei Personen unter 55 Jahren lag die Sterblichkeit mit einer SARS-CoV-2-Infektion stets im niedrigen Promillebereich.