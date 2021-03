Nena bedankt sich nach Demo bei „Querdenkern“

Polizei musste in Kassel Wasserwerfer einsetzen

Bei dem Protest in Kassel hatte es etwa 20.000 Teilnehmer gegeben - von der Stadt waren allerdings nur 6000 Teilnehmer, also nur rund ein Drittel, genehmigt worden. Maskenpflicht und Abstandsregel wurden vielfach nicht eingehalten. Die Polizei musste Wasserwerfer und Pfefferspray einsetzen, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Es habe auch mehrere Festnahmen gegeben.