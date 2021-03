Was den Insekten in Oberländer Gemeinden blüht

„Blühsäckchen“ gratis

Weil aber steter Tropfen den Stein höhlt, folgt heuer der nächste: die Blühaktion soll in die privaten Gärten einziehen. „Wir und die sieben Gemeinden nehmen immerhin 8500 Euro in die Hand, um die Gartenbesitzer kostenlos mit hochwertigem Saatgut zu versorgen“, beschreibt Manuel Flür vom Projektträger Regio Imst den Kern der Aktion. Es sei keine Neugestaltung der Gartenidylle nötig, eine wild-blühende Ecke reiche, dass es wieder summt.

Dafür können in den Gemeinden ab dem 6. April Saatgutpäckchen „naturnahe Blumenwiese“ abgeholt werden. Zum Abholen ist aber auch das Know-how dazu – nämlich in den Workshops des Tiroler Bildungsforums am 30. April und 7. Mai vor Ort. Man wird sehen, was den Insekten heuer so blüht.