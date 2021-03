EVP-Politiker: „Selbstkritik wäre angebracht“

In Deutschland stößt Bundeskanzler Sebastian Kurz mit seiner Kritik an der aus seiner Sicht ungleichen Impfstoffverteilung in der EU und der Forderung nach einem „Korrekturmechanismus“ auf wenig Gegenliebe. Vielmehr wird der türkise Regierungschef heftig attackiert - auch aus seiner eigenen EU-Parteifamilie. Der deutsche EVP-Gesundheitssprecher Peter Liese findet „die Kritik von Sebastian Kurz unberechtigt“. „Grund für die Klagen sind Fehler seiner Regierung und den Regierungen der Unterstützer“, so Liese weiter. Kurz sollte nicht als Ankläger auftreten. Vielmehr sei „etwas Selbstkritik angebracht“.