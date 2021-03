Ostergewinnspiel: Das gibt es zu gewinnen!

Hauptpreis:

Getreu dem Motto „Vorfreude ist die schönste Freude“ erwarten Sie in der Sommersaison die Falkensteiner Hotels. Das bewährte Safe-Hotel-Konzept garantiert Ihnen dabei die höchste Sicherheit. Übrigens: Dank des Falkensteiner-Sunshine-Bonus haben Sie bei Buchungen die Möglichkeit, bis zu minus 20 Prozent bei Ihrer Buchung zu sparen!



Freuen Sie sich auf einen fantastischen Sommerurlaub in angenehmem Ambiente und mit erstklassiger Betreuung! Der Gutschein ist unbegrenzt in einem der zehn Falkensteiner Hotels in Österreich einlösbar. Alle Hotels und Angebote finden Sie HIER.