Fast 3000 Corona-Infizierte in ganz Salzburg

Die meisten aktiv Infizierten gibt es mit Stand Dienstag in der Stadt Salzburg (793), dem Flachgau (758) und dem Pongau (548). 115 Covid-Patienten müssen derzeit in Spitälern behandelt werden, 18 liegen auf Intensivstationen. Das Land vermeldete indes einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 525.