Verhärtete Fronten in Kulturhauptstadt Bad Ischl

Vermehrt Kritik

Wie berichtet, gab es in den letzten Wochen vermehrt Kritik an Rabls inhaltlicher Herangehensweise. Projekte aus dem erfolgreichen Bewerbungsprogramm wurden abgesagt, er soll zudem allen bisherigen Projektpartnern zu Verstehen gegeben haben, dass er sich an keine Zusagen von vor seiner Zeit gebunden fühle. Dass drei Teammitglieder die Kulturhauptstadt verließen, ließ vor allem die lokale Kunstszene aufhorchen. Rabl will bis zur Aufsichtsratssitzung am Freitag abwarten und sich erst danach zu den Vorkommnissen äußern.