Zugpassagier positiv auf Coronavirus getestet

Konkret war die Person am Sonntag in Graz in den Railjet 558 nach Wien gestiegen, Abfahrt 9.26 Uhr. Am Nachmittag nahm der Betreffende den Railjet 742 - Abfahrt 16.03 Uhr - und fuhr zunächst vom Flughafen Wien nach Wien-Meidling, ehe er eine Stunde später mit dem Railjet 79 wieder zurück nach Graz fuhr. Dort kam die Person um 19.33 Uhr an.