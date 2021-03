Fliegende Feuerlöscher im Einsatz in Chile

Zwei seiner Maschinen mit Stützpunkt in Salzburg und Kanada unterstützen seit Jänner die dortigen Behörden beim Kampf gegen Waldbrände. „Unsere Helis mit Wassertanks für 4000 Liter sind im Vergleich zu anderen Modellen effizienter“, erklärt der Heli-Austria-Geschäftsführer. Insgesamt sechs Mitarbeiter sind noch bis April vor Ort. Wert des Auftrages: 1,9 Millionen Dollar. Knaus will in Zukunft auch andere Länder während der Waldbrandsaison unterstützen.