Aslan Karazew holt in Dubai seinen 1. ATP-Titel

Aslan Karazew hat sein erstaunliches bisheriges Jahr mit seinem ersten ATP-Titel belohnt! Der 27-jährige Russe, der zu Saisonbeginn auf Tour-Level lediglich drei Einzelsiege verbucht hatte, hält nach dem 6:3-6:2-Finalsieg über den Südafrikaner Lloyd Harris am Samstag beim ATP-500-Turnier in Dubai in diesem Jahr schon bei 12:2-Siegen.