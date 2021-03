Witzige Etiketten als Verkaufsargument in Krise

Günter Karner aus Neusiedl am See liefert seinen Chardonnay normalerweise nach Kitzbühel. 3000 Flaschen hat er eigens für ein Hotel abgefüllt, das heuer dank Lockdown noch keine Lieferung gebraucht hat. Ein Einfall musste her. Und der war bald gefunden. Sein Chardonnay ist zum „Impfstoff“ mutiert.