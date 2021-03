USA: 17-Jähriges Wunderkind erhält Doktortitel

In der Weltgeschichte ist sie der drittjüngste Mensch, der je in einem Fach promoviert hat – in den USA sogar der jüngste. „Ich war einfach so glücklich und erleichtert, als ich am Donnerstag meinen Titel bekommen habe“, erzählt Kimberly stolz. Der Fleiß liegt bei ihr in der Familie: „Meine ältere Schwester hat nur wenige Tage nach ihrem 18. Geburtstag ihren Master gemacht.“