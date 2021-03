Trotz Minus hält BFI am Modernisierungskurs fest

Nächste Gebäudesanierung

War erst im September des letzten Jahres der Betrieb im Schulungsgebäude in der Raimundstraße in Linz nach der zehn Millionen Euro teuren Totalsanierung aufgenommen worden, ist nun die Übersiedlung der CODERS.BAY innerhalb der Tabakfabrik fix. Die Programmier-Ausbildung erhält im Laufe des Jahres deutlich mehr Platz. Dazu wurde zuletzt vor dem Standort am Bulgariplatz in Linz ein Gerüst errichtet. Er wird energietechnisch saniert.