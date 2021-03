Tirol: Zahl der Gewaltdelikte zu Hause stieg stark

Anstieg der Taten im Web und in den vier Wänden

Blickt man tiefer in die Statistik, so zeigt sich, dass die Internetkriminalität um 14,9 Prozent angestiegen ist: Von 2192 Straftaten im Jahr 2019 auf 2519 im vergangenen Jahr. „Wenn man so will, kann man sagen, dass die Täter auch ins Homeoffice gewechselt sind“, sagten dazu Landeskriminalamtsleiterin Katja Tersch und Landespolizeidirektor Edelbert Kohler. Was die Experten schon während der ersten beiden Lockdowns befürchtet haben, liegt nun schwarz auf weiß vor: Denn die Gewalttaten in der Privatsphäre sind um 16,3 Prozent gestiegen. Mit 1340 Delikten, die innerhalb der Familie bzw. des näheren Umfeldes verübt wurden, bilanziert man.