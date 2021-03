Corona schickte auch Verbrecher ins Homeoffice

Gewalt in der Privatsphäre

Zu Beginn der Pandemie habe es die große Befürchtung einer „Gewaltexplosion“ im privaten Bereich gegeben, erinnerte Kohler. Diese Befürchtung habe sich aber nicht so eindeutig bestätigt. Trotzdem gab es im Jahr 2020 eine deutliche Zunahme bei Gewalt in der Privatsphäre. 1.340 Gewaltdelikte wurden zur Anzeige gebracht, die im Rahmen des Familienkreises bzw. im privaten Umfeld begangen wurden. Dies stellte einen Anstieg von 16,3 Prozent dar. Ob an diesem Anstieg tatsächlich die Coronapandemie die Schuld habe, oder ob es sich um einen generellen Trend handle, müsse erst die Zukunft zeigen, sagte der Landespolizeidirektor.