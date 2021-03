Ein hartes Jahr für alle Kinder und Jugendlichen

Kinderrechte wurden erheblich beschnitten

Rauch beklagt, dass Kinderrechte durch die Covid-19-Maßnahmen erheblich beschnitten worden seien. Das zeige sich etwa in den teils unverhältnismäßig hohen Strafen bei Verstößen gegen die Covid-Regeln: „In einem Fall musste ein zeitweise obdachloser Jugendlicher wegen 17 Verwaltungsstrafen über 4000 Euro bezahlen.“ Auch in Sachen Schulschließungen habe man ein gesundes Augenmaß vermissen lassen, kritisiert Rauch: „Viele Familien hatten von einem Tag auf den anderen mit einem Betreuungsnotstand zu kämpfen. Schulschließungen dürfen nur das letzte Mittel sein!“ Um den Druck auf Kinder und Eltern nicht weiter unnötig zu erhöhen, fordert der Jugendanwalt u. a. einheitliche Vorgaben beim Nachholen von Schularbeiten, das Nachholen des Schulstoffs im Sommer lehnt er indes klar ab: „Gerade aufgrund der derzeitigen Lage ist eine Erholungsphase besonders wichtig.“

Eines hat für Rauch oberste Priorität: „Das Vorrangigkeitsprinzips des Kindeswohls muss auch in der Krise gelten!“ Daher sollten auch die diversen Präventionsangebote unabhängig von der Ampelfarbe aufrecht erhalten werden.