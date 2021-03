Nur auf Abruf! Werder-Ass Romano Schmid enttäuscht

Romano Schmid von Werder Bremen hat sich enttäuscht über seine Nicht-Nominierung für die nächsten Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gezeigt. „Es ist ein 43-Mann-Kader. Natürlich kann ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, nur auf Abruf dabei zu sein“, sagte der 21-jährige Steirer am Mittwoch in einer digitalen Medienrunde in Bremen.