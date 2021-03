Hilfeschrei aus den Heimen nach Erleichterungen

„Ich setze mich vor das Heim und mache einen Streik, wenn sich nichts ändert“, wandte sich die Welserin Waltraud Tauschner (76) an die „Krone“. Nur zweimal pro Woche darf sie ihren Lebensgefährten (77), der in einem der 132 Pflegeheime in Oberösterreich lebt, besuchen, mit maximal 48 Stunden altem Antigen-Test. „Das ist zu wenig, mein Lebensgefährte verliert immer mehr die Sprache“, klagt sie.