Dieses Gerät garantiert die beste Kopfmassage

Das Gerät sorgt in erster Linie dafür, dass die Durchblutung angeregt wird. So kann es zum Beispiel Kopfschmerzen oder Migräne effektiv entgegenwirken. Es unterstützt aber auch das allgemeine Wohlbefinden. Denn durch die sanfte Massage werden sogar Endorphine ausgeschüttet! Dies macht sich durch leichte Gänsehaut bemerkbar. Übrigens: Durch die sanfte Massage wird auch das Haarwachstum angeregt. Die Spinne sorgt also nicht nur dafür, dass Sie sich besser, sondern auch schöner fühlen.