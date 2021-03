Die Pandemie sorgt für Fischer-Rekord in Kärnten

Die Ausgangsbeschränkungen im Pandemie-Jahr 2020 haben der Fischerei einen Auftrieb beschert. „Es waren deutlich mehr Fischer am Wasser als in den Jahren zuvor. Viele suchen den Ausgleich zur stark eingeschränkten Lebensweise und fühlen sich am Wasser sicher“, so Eduard Blatnik von der Landesfischereivereinigung.