Weitere Wirte wollen diese Woche wieder öffnen

Noch ist die Zahl der geöffneten Gasthäuser in Vorarlberg recht überschaubar. Ein Grund dafür sind zum einen die österreichweiten Ausgangsbeschränkungen. „Derzeit ist es so, dass keine Sperrstunde definiert ist“, erklärte Landesrat Christian Gantner. Die geltenden Ausgangsbeschränkungen verbieten ohnehin jeden Gasthausbesuch nach 20 Uhr. Zum anderen sehen die Gastronomen auch die strengen Abstandsregeln von mindestens zwei Metern als Hindernis, welches Besucherzahl und Umsatz arg schmälern würde.



Ein Stück weit Normalität

Fix jedoch ist: Wer aufsperrt, geht nicht das Risiko ein, um irgendeine Beihilfe oder Ausfallentschädigung umzufallen. Und je näher das Wochenende rückt, umso mehr Wirte scheinen sich derzeit mit konkreten Öffnungsgedanken zu beschäftigen. Aufgrund von Rückmeldungen aus den Gemeinden geht Gantner davon aus, dass mehr als die Hälfte ihre Wirtshaustüren wieder aufsperren werden und damit zumindest „ein Stück weit gelebte Normalität“ zurückkehrt. Wer einkehrt, sollte in jedem Fall nachweisen können, einen negativen Antigen- oder PCR-Test absolviert zu haben. Die in Apotheken oder auf der Gemeinde erhältlichen „Wohnzimmertest“ berechtigen lediglich zum Besuch einer Veranstaltung, nicht aber beim Wirt oder dem Friseur des Vertrauens.