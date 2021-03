Jolie will Kinder gegen Vater Pitt aussagen lassen

In Gerichtsanträgen, in die die Webseite „The Blast“ Einblick, erklärt sich die Oscargewinnerin bereit, „Beweise und unterstützende Aussagen“ in Bezug auf ihre Behauptungen gegen ihren Ex-Mann vorzulegen, berichtet die Agentur „Enterpress News“. Während Schauspieler Angelina Jolie nicht selbst aussagen will, sollen aber die Tochter Shiloh (14) und die Zwillinge Knox und Vivienne (12) angehört werden. Dazu müssen allerdings beide Elternteile ihre Einwilligung geben, weil die Kids noch minderjährig sind. Die Zustimmung von Pitt steht aber noch aus.