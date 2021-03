Ermittlungen zu Täter mit Kastenwagen laufen noch

Keine weiteren Hinweise gab es bisher zu den Ermittlungsarbeiten des Mannes mit dem weißen Kastenwagen, der am 4. März in Ferlach ein 13-jähriges Mädchen beim Spazieren in sein Fahrzeug locken wollte. Die Polizei bittet die Bevölkerung, Zeugen und Opfer, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort unter 133 zu melden und Anzeige zu erstatten.