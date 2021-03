Selbst Didi Mateschitz kennt neuen Gemeindechef

In St. Georgen am Längsee übernimmt Wolfgang Grilz - ein echter Tausendsassa - das Bürgermeisteramt von Konrad Seunig (SP). Der 65-jährige FP-Politiker möchte viele Projekte umsetzen. Jahrzehntelang war er als Obmann und Veranstalter in der Motorsportwelt daheim, sogar der mächtige Red Bull-Besitzer Didi Mateschitz kam zu seinen Motocross-WM-Läufen nach Mail.