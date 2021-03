Banaler Streit als Auslöser für Messerattacke?

Der Wagen stand in der Nacht zum Montag, gegen 2 Uhr, am Max-Reinhardt-Platz – direkt gegenüber dem Großen Festspielhaus. Der Sicherheitsmann hat angeblich ein Gebäudeobjekt in der Nähe bewacht und dürfte über das parkende Taxi wütend geworden sein. Der Taxifahrer dürfte wohl ähnlich aggressiv reagiert haben. Beim Streit stach der 62-Jährige jedenfalls dem 48-Jährigen ein Messer in den Bauch. Der Verletzte konnte noch die Polizei alarmieren, die den Security in der Getreidegasse festnahm.