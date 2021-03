Böser Torwart-„Crash“ überschattet Liverpool-Sieg

Liverpool hat den Schwung vom CL-Viertelfinal-Aufstieg mitgenommen! Die „Reds“ setzten sich am Montagabend bei den Wolverhampton Wanderers im Spiel der 28. Runde der englischen Premier League mit 1:0 (1:0) durch und feierten damit nach dem 2:0 gegen RB Leipzig in der „Königsklasse“ den zweiten Pflichtspiel-Sieg in Folge. Überschattet wurde der Liverpool-Sieg allerdings von einem bösen Torwart-„Crash“ …