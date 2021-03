Salzburger Festspiele: Kampf um die TV-Rechte

Vor Mai „gibt es keine Entscheidung“

In den betroffenen Häusern gibt man sich auffällig bedeckt, wagt aber nicht so richtig, zu dementieren. „Es ist noch nichts spruchreif“ mit Betonung auf „noch“ lautet die meistgehörte Aussage. Auch die Wiener Philharmoniker blocken nur halbherzig ab: „Da ist aktuell nichts am Laufen, also im Moment noch nicht.“ Ähnlich die Salzburger Festspiele: „Die TV-Rechte werden jedes Jahr neu verhandelt, aktuell mit der Produktionsfirma UNITEL und parallel mit den Fernsehsendern“, lässt der Festspiel-Konzertchef und Leiter der Medienabteilung Florian Wiegand ausrichten, „aber vor Mai gibt es keine Entscheidung.“