Mordversuch in Wiener U-Bahn: Zwölf Jahre Haft

Zweiter Stich traf die Lunge

Daraufhin Stöße - und weil die U-Bahn gerade in eine Station einfuhr, fiel der 25-jährige Messerstecher zuerst auf den Bahnsteig. Er rappelt sich auf, springt zurück in den Waggon - und sticht zu. Den ersten Stich konnte der 29-jährige Skater noch abwehren, der zweite war wuchtig, ging mit der gesamten Klingenlänge von 13 Zentimetern in die Herzgegend und traf die Lunge.