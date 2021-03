Nach dreimal Aluminium erlöste Sesko Liefering

Beinahe hatte man den Glauben an einen Torerfolg beim Zweitliga-Sonntagshit zwischen Innsbruck und Liefering schon verloren. Die Jungbullen dominierten über 90 Minuten, hatten beste Chancen, doch das Runde wollte zunächst einfach nichts ins Eckige. „Ich habe den Jungs schon in der Pause gesagt, dass sie ruhig bleiben müssen und genau so weiter machen sollen“, wusste Liefering-Trainer Matthias Jaissle, dass der Knoten irgendwann platzt.