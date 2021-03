Wildhüter locken letzte Luchse in die Falle

Wo stecken sie nur, die geschätzten sechs bis sieben Luchse des Nationalparks Kalkalpen (OÖ)? Dieses Öko-Rätsel wollen die Wildhüter des Naturreservats jetzt lösen, indem sie die Katzen mit den Pinselohren in eine raffinierte Falle locken. So sie überhaupt noch in ihren Bergrevieren leben.