Nebengebäude in Brand: Mehrere Kleintiere verendet

Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr bemerkte ein 50-jähriger Völkermarkter eine starke Rauchentwicklung auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen. Ein Nebengebäude, in welchem diverse Kleintiere untergebracht waren, stand in Flammen. Der Mann alarmierte unverzüglich die Feuerwehr und versuchte in der Zwischenzeit selbstständig den Brand mit mehreren Feuerlöschern einzudämmen.