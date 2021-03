Mercedes meldet sich zurück, RB verliert Abdeckung

Am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain hat sich das Weltmeister-Team Mercedes zurückgemeldet. Nach dem missglückten Starttag wusste der Finne Valtteri Bottas am Samstag in der Wüste von Sakhir mit der Bestzeit zu überzeugen. Teamkollege und Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton war in der ersten Tageshälfte deutlich langsamer gewesen, sein Rückstand auf Bottas betrug am Ende über drei Sekunden. Während Sergio Perez seine Red-Bull-Motorenabdeckung verlor, war Sebastian Vettel erneut nur Zuschauer.