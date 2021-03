Blinde Passagiere: Ministerium warnt Lkw-Fahrer

Tausende Kilometer hatten sie bereits hinter sich, als das Selfie entstand. Die 13 Syrer - im Alter von 14 bis 33 Jahren - hatten einer Bande 2500 bis 3000 Euro in bar bezahlt, um von Rumänien nach Deutschland gebracht zu werden. Wie sie aus der Heimat nach Rumänien gelangten und wie viel das kostete, ist unklar. Am Montag wurden die Migranten jedenfalls zwischen Suben (Oberösterreich) und dem bayerischen Pocking aufgegriffen. In dicken Winterjacken auf engstem Raum zusammengepfercht, verrichteten sie ihre Notdurft volle vier Tage lang in Plastikflaschen. Der Lenker, ein 42 Jahre alter Bulgare, wurde Tage später verhaftet. Er dürfte von den Flüchtlingen auf seinem Auflieger gewusst haben.