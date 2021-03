Wirbel nach IS-Prozess

IS-Propaganda- und Folteraufnahmen hatte Shama C. ebenso auf seinem Handy wie Nazibilder und Kinderpornos. Seinen für den IS kämpfenden und gestorbenen Bruder verehrt er als Helden. Und in einer Flüchtlingsunterkunft in Eisenstadt posierte C. mit Waffen, gekleidet wie ein IS-Kämpfer. Trotzdem will er mit der Ideologie der Islamisten nichts am Hut haben. Vor Gericht glaubte man ihm das jedoch nicht.