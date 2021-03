Terror-Videos, Kinderpornos: 3,5 Jahre Gefängnis

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ging am Donnerstag in Eisenstadt der Prozess über die Bühne. Angeklagt war der Tschetschene Shama C., der 2019 in Österreich um Asyl (sein Antrag wurde mittlerweile abgelehnt) angesucht hatte. Nach eigenen Angaben war er in seiner Heimat verhaftet und gefoltert worden. Doch in den zwei Jahren in Österreich lernte C. weder Deutsch noch konnte er sonstige Integrationserfolge vorweisen, wie die Vorsitzende trocken anmerkte.