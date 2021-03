Ina Regen: Urlaub in Schlumpfhausen

Sehen Sie denn eines?

Voll. Ich sage immer, ich bin so ein Optimisten-Tierchen. Immer wenn etwas Schlimmes passiert ist, habe ich mir relativ schnell darüber Gedanken gemacht, ob es in der Situation auch etwas Positives gibt, aus dem ich lernen kann. Ich glaube, dass mir das privat auch hilft aus dem Schmerz herauszutreten, wenn er mich gerade so aktiv in der Hand hat.