Meistertitel ja - aber Aufstieg ist kein Thema!

Nach Verlustpunkten führt St. Anna/Aigen die Tabelle in der Regionalliga Mitte an. Die Elf von Trainer Tomislav Kocijan hat die Entscheidung um den Meistertitel also selber in der Hand. Der Aufstieg in die 2. Liga ist trotzdem kein Thema bei den Steirern. Die Kosten für die Adaptierungsarbeiten sind zu hoch. Im Interview mit der 3. Liga haben Obmann Johannes Weidinger und Marketingleiter Thomas Schuster die Ziele des Klubs noch einmal präsentiert.